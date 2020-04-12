مسلسل الاستهداف بين الفصائل والتحالف من النشأة إلى الإنقسام.. مابين “الدرونز” و”الكاتيوشا” من المنتصر؟

2020/04/12 | 12:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد انسحاب القوات الأميركية من عدة قواعد في العراق وتسليمها إلى القوات العراقية، يطرح سؤال حول “من هو المنتصر في معادلة الفصائل والقوات الاميركية”؟ الخبير الأمني هشام الهاشمي استعرض في نقاط عدة، مسلسل التصعيد بين الفصائل والقوات الاميركية منذ 2015 حتى الان، ومراحل تطورها، حتى الوصول إلى الانقسام الواضح بين الفصائل في […]

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