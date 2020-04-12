حكومة 9 نيسان الإستفزازية

2020/04/12 | 12:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حمزة الكرعاوي لازال جناح إطلاعات السياسي في المنطقة الخضراء ، يتعامل مع العراقيين على أنهم جميعا بعثيون ، وأيتام صدام حسين ، يحنون لعودة نظام البعث ، هذا الخطاب الإعلامي...أكمل القراءة ←

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