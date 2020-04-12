عبد المهدي يهنئ المسيحيين بعيد القيامة

2020/04/12 | 12:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هنأ رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، ابناء الديانة المسحية بمناسبة حلول عيد القيامة.

وقال عبد المهدي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "اتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا من الأخوات والأخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة".

وأضاف انه "في الوقت الذي يقفون هذه الأيام مع اخوتهم في الوطن وقفة وحدة وتضامن وتكافل كما هو عهدهم في كل الظروف".

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