صحة النجف تعلن شفاء 10 مصابين بكورونا

2020/04/12 | 12:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاحد، عن تسجيل 10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم تسجيل 10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا في المحافظة".

وأضافت ان "الحالات التي تماثلت للشفاء غادرت اليوم مستشفى الحكيم العام".

يذكر ان دائرة صحة النجف اعلنت في وقت سابق من اليوم عن عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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