الكويت تسجل 9 حالات شفاء من كورونا

2020/04/12 | 12:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الأحد، عن شفاء تسع حالات من المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين الإجمالي إلى 142 حالة.

وقال الوزير لوكالة الأنباء الكويتية، إن "حالات الشفاء تعود إلى سبعة مواطنين ومقيمين اثنين".

وأضاف أن "التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد سجلت السبت 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1154 حالة.

ولفت عبد الله السند، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إلى أن "من بين الحالات الجديدة 31 حالة مرتبطة بالسفر، قدم أصحابها ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وكانوا تحت الحجر الصحي المؤسسي".

وأضاف أن "الحالات المخالطة بلغ عددها 124 حالة، فيما تم رصد ست حالات قيد التقصي الوبائي".

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