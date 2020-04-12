العثور على 6 سفن في البحر الأبيض تعود للحرب العالمية الأولى!

2020/04/12 | 12:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عثر المتخصصون في مركز البحوث تحت الماء في الجمعية الجغرافية الروسية على ست سفن في البحر الأبيض، كانت قد اصطدمت بالصخور أو أصابتها الألغام، خلال الحرب العالمية الأولى، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجمعية الجغرافية الروسية.وقال أندري لوكوشكوف مشرف البعثة: “خلال البعثة، تمكنا من اكتشاف 11 قطعة، تبين أن ستة منها […]

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