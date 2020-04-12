محافظ البصرة: السماح للصيادين في الفاو بالصيد شرط عدم الاختلاط مع الايرانيين

2020/04/12 | 12:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس خلية الأزمة العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير العيداني عن السماح للصيادين بالعودة لممارسة عملهم في الصيد جزئيا مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الصحية أثناء ممارسة مهنة الصيد في القضاء.وقال العيداني في بيان تلتقه وكالة صدى :” استجابة لمناشدات الصيادين الذين طالبوا بممارسة عملهم بالصيد، تمت الموافقة على محضر اجتماع خلية الأزمة

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