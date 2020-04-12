بشير الحداد يبارك للمسيحيين في العراق والعالم بعيد الفصح ويدعو إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش السلمي

2020/04/12 | 12:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد يبارك للمسيحيين في العراق والعالم بعيد الفصح، ويدعو إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش السلمي.وفي بيان تهنئة صادر عن المكتب الإعلامي وتلقته وكالة صدى , بارك نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد المسيحيين في العراق وأقليم كوردستان وأرجاء العالم بمناسبة عيد الفصح المجيد

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