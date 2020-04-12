2020/04/12 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: أبناء الوطن من المسيحيين يحتفلون بعيداً عن كنائسهم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: أبناء الوطن من المسيحيين يحتفلون بعيداً عن كنائسهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).