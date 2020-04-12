بعد فشلها.. اميركا تغير قواعد اللعبة في الشرق الاوسط

2020/04/12 | 12:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن مكافأتين ماليتين لمن يدلي بمعلومات عما ادعتها تحركات حرس الثورة الاسلامية الايراني في اليمن، وعمن وصفته بمسؤ...

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