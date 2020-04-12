كنائس مغلقة وقداديس متلفزة.. المسيحيون يحتفلون بالفصح في بيوتهم

2020/04/12 | 12:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتمكن المسيحيون هذا العام من حضور القداديس والقيام بالزياحات نتيجة تفشي فيروس كورونا والحجر المنزلي - صورة: فرانس برس

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