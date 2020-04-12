شركـة أدويـة سامـراء تحقـق مبيعات بأكثـر مـن (4) مليارات دينار

2020/04/12 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حققـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء مبيعات بقيمة ( 4 ) مليارات و ( 408 ) ملايين دينار خلال شهر آذار الماضي .ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة الصيدلاني عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم قوله ان : قيمة مبيعات الشركة لشهر آذار لم تكن بمستوى الطموح بسبب […]

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