تقاعد البصرة: إنجاز أكثر من 150 معاملة مروجة للموظفين المحالين للتقاعد مؤخراً

2020/04/12 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت مديرية تقاعد البصرة أكثر من 150 معاملة مروجة من قبل الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد مؤخرا في 2019، وأكملت هوياتهم التقاعدية.وقال مدير تقاعد البصرة باسل العيداني في تصريح “العهد نيوز”، إنهم حصلوا منذ الأسبوع الماضي على موافقة رئيس خلية الأزمة في البصرة على استثناء من حظر التجوال الأمر الذي مكّن موظفيهم من المباشرة […]

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