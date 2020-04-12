فاطمة_ناعوت - فاطمة ناعوت - السيسي … فارسُ المهامّ الصعبة

2020/04/12 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت مثلما أرسلَ لنا اللهُ الفريق/ عبد الفتاح السيسي، قبل سبع سنوات، فارسًا جسورًا، لكي يُخلّصنا من "وباء الإخوان"، ويرمِّمَ صدوعَ الوطن وينهض به من كبوته، أهداه لنا حاكمًا واعيًا لكي يخرجَ بنا من "جائحة كورونا" بأقل خسائر ممكنة بإذن الله.في المحكّات تُعرَفُ معادنُ البشر، وفي الجوائح تُعرف معادنُ الدول.وأمام هذه المحنة العالمية، أثبتت مصرُ أنها دولةٌ عظمى تقفُ قوية في وجه الأزمات الكبرى: تتعاملُ باح......

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