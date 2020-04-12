غسان_صابور - غسان صابور - اليوم... وغدا... وفيما بعد...

2020/04/12 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور الــيــوم...وغـــدا...وفـيـمـا بـعـد...بالطبع مع الكورونا..وفيما بعد الكورونا...في حال أرادت الكورونا..أن تبتعد عن البشر...لأنها اليوم وغدا أقوى من البشر...مئات آلاف الضحايا ـ يوميا ـ بالعالم...وبالحقيقة..وبالحقيقة لا يوجد أي دواء كامل شــافي...والعلماء والاختصاصيون يتراشقون الاتهامات والانتقادات والشتائم..بصالونات محطات التلفزيون والراديو العالمية..بدلا من البقاء بمخابر ابحاثهم......

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