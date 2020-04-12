#غسان_صابور - غسان صابور - اليوم... وغدا... وفيما بعد...


#غسان_صابور - غسان صابور - اليوم... وغدا... وفيما بعد...
2020/04/12 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور الــيــوم...

وغـــدا...

وفـيـمـا بـعـد...بالطبع مع الكورونا..

وفيما بعد الكورونا...

في حال أرادت الكورونا..

أن تبتعد عن البشر...

لأنها اليوم وغدا أقوى من البشر...مئات آلاف الضحايا ـ يوميا ـ بالعالم...

وبالحقيقة..

وبالحقيقة لا يوجد أي دواء كامل شــافي...

والعلماء والاختصاصيون يتراشقون الاتهامات والانتقادات والشتائم..

بصالونات محطات التلفزيون والراديو العالمية..

بدلا من البقاء بمخابر ابحاثهم......

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