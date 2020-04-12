2020/04/12 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور الــيــوم...
وغـــدا...
وفـيـمـا بـعـد...بالطبع مع الكورونا..
وفيما بعد الكورونا...
في حال أرادت الكورونا..
أن تبتعد عن البشر...
لأنها اليوم وغدا أقوى من البشر...مئات آلاف الضحايا ـ يوميا ـ بالعالم...
وبالحقيقة..
وبالحقيقة لا يوجد أي دواء كامل شــافي...
والعلماء والاختصاصيون يتراشقون الاتهامات والانتقادات والشتائم..
بصالونات محطات التلفزيون والراديو العالمية..
بدلا من البقاء بمخابر ابحاثهم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان_صابور - غسان صابور - اليوم... وغدا... وفيما بعد...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وغـــدا...
وفـيـمـا بـعـد...بالطبع مع الكورونا..
وفيما بعد الكورونا...
في حال أرادت الكورونا..
أن تبتعد عن البشر...
لأنها اليوم وغدا أقوى من البشر...مئات آلاف الضحايا ـ يوميا ـ بالعالم...
وبالحقيقة..
وبالحقيقة لا يوجد أي دواء كامل شــافي...
والعلماء والاختصاصيون يتراشقون الاتهامات والانتقادات والشتائم..
بصالونات محطات التلفزيون والراديو العالمية..
بدلا من البقاء بمخابر ابحاثهم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان_صابور - غسان صابور - اليوم... وغدا... وفيما بعد...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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