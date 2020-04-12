اسماعيل_شاكر_الرفاعي - اسماعيل شاكر الرفاعي - لحظة تكليف الكاظمي

2020/04/12 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي أدهشتني اللغة التي جرت على لسان السيد رئيس الجمهورية ، عشية تكليفه للسيد مصطفى الكاظمي بتشكيل الوزارة : من حيث خلوها من اللحن واحتفالها بالفصيح وابتعادها عن الألفاظ السوقية الغارقة في محليتها : تلك التي تشكلت في مناخات الجهل والتخلف : في الأحياء والقرى والحارات المعزولة في قرون الاستعمار العثماني ، والتي للآن يرددها بتلذذ نوري المالكي وهادي العامري ومقتدى الصدر ، وهو ارقى كذلك في استعمال لغته الثا......

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