سيمبا الأفريقية تلد فيلا وزنه 130 كغم

2020/04/12 | 12:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت حديقة الحيوان في إقليم توسكانا، في إيطاليا بولادة فيل جديد لأنثى الفيل الأفريقي “سيمبا”، التي تجاوز عمرها 30 عاما.ونشرت وكالة “أسوشيتد برس”، صور تجمع الفيل الصغير، الذي يظهر واقفا في الصورة بين أمه سيمبا، واخته الكبرى ناندي، مشيرة إلى أن الفيل الجديد يرفع عدد الفيلة في الحديقة إلى 6 فيلة.ويزن الفيل الجديد، الذي تم […]

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