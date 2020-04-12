كشف تفاصيل مرعبة عن جثة خاشقجي

2020/04/12 | 12:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت صحيفة تركية، تفاصيل حول “لغز الحقائب”، المتعلق بقضية مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده في إسطنبول، مشيرة إلى دور القنصل العام “محمد العتيبي”.وقالت صحيفة “يني شفق” في تقرير، إن القنصل العام السعودي “محمد العتيبي”، كان في إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، وقطعها قبل يوم من اغتيال الصحفي خاشقجي.وأشارت إلى أنه وبحسب تسجيلات الكاميرات […]

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