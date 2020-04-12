اقليم كوردستان يتسلم نوعين

2020/04/12 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد عن تحصلها على نوعين "مهمين" من الدواء يدخلان في علاج المصابين من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الوزارة تسلمت نوعين مهمين من الدواء من احدى الشركات الدوائية، مشيرا الى انهما يستخدمان في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وجدد الوزير دعوته الى المواطنين في الاقليم الى ضرورة الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية وملازمة المنازل.

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