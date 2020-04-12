الصين تسجل اصابات الجديدة بكورونا

2020/04/12 | 12:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بكين قالت لجنة الصحة الوطنية، الأحد، إن بر الصين الرئيسي أعلن 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 11 أبريل، نيسان من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن إجمالي 46 حالة جديدة أعلنت قبل يوم.وأضافت اللجنة، في بيان، إنه تم إعلان 63 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض في 11 أبريل/ نيسان بزيادة عن 34 حالة أعلنت في اليوم السابق.وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 82052 حالة في حين تبلغ عدد حالات الوفاة 3339 حالة.

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