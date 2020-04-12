بايدن يكسب ورقة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية الاسكا الأمريكية

2020/04/12 | 12:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطن أعلن الحزب الديمقراطي فوز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن في انتخاباته التمهيدية بولاية ألاسكا الأمريكية مساء السبت ،بعد تصويت بالبريد الإلكتروني بسبب انتشار وباء كوفيد-19.وكانت بطاقات الاقتراع أرسلت قبل انسحاب خصمه بيرني ساندرز من السباق للفوز بترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.وأعلن الحزب الديمقراطي في ألاسكا في تغريدة على تويتر أن نائب الرئيس السابق باراك أوباما فاز بفارق كبير على منافسه في الاقتراع في ألاسكا، حيث حصل على تأييد 55,3% من المقترعين وتسعة من المندوبين الـ15 في هذه الولاية.أما السناتور المستقل بيرني ساندرز، فقد حصل على 44,7% من الأصوات و8 مندوبين.

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