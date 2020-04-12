صالح يهنئ المسيحيين في عيد القيامة

2020/04/12 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد (12 نيسان 2020)، المسيحيين في العراق والعالم أجمع بحلول عيد ال...





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