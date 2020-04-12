2020/04/12 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد (12 نيسان 2020)، المسيحيين في العراق والعالم أجمع بحلول عيد ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صالح يهنئ المسيحيين في عيد القيامة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد (12 نيسان 2020)، المسيحيين في العراق والعالم أجمع بحلول عيد ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صالح يهنئ المسيحيين في عيد القيامة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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