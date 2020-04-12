الموارد المائية بديالى تكشف سبب انخفاض  منسوب المياه في أهم انهار المحافظة

2020/04/12 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير الموارد المائية في محافظة ديالى، مهند المعموري، الأحد (12 نيسان 2020)، عن سبب الانخفاض الكبير في مناسيب نهر ديالى مؤخراً.

وقال المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التصريف الكامل من سد حمرين (65 كم شمال شرق بعقوبة) يبلغ حالياً 115م مكعب/ ثانية، منها 100 م تذهب باتجاه الأنهر الرئيسية الخمس والتي من ابرزها (خريسان- مهروت- الروز- الخالص) و15 م تذهب باتجاه نهر ديالى".

واضاف، أن "زيادة اطلاقات المياه باتجاه الانهر الخمس جاء لتامين ما يعرف بالرية الفطامية للمحاصيل الزراعية (الحنطة والشعير) قبل موسم الحصاد"، لافتاً إلى أن "اطلاقات 15م في نهر ديالى اجراء مؤقت سيتسمر لغاية 20 نيسان الجاري ومن ثم ستزداد الاطلاقات المائية ويعود النهر الى وضعه الطبيعي من ناحية المناسيب".

بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد (12 نيسان 2020)، المسيحيين في العراق والعالم أجمع بحلول عيد القيامة.

وقال صالح في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، "من أرض الرسالات والحضارات والتنوع الديني والثقافي، أهنئ المسيحي

بغداد اليوم - البصرة

اعلن رئيس خلية الأزمة العليا في البصرة المحافظ، اسعد عبد الأمير العيداني، الأحد (12 نيسان 2020)،السماح للصيادين بالعودة لممارسة عملهم في الصيد جزئيا مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الصحية أثناء ممارسة مهنة الصيد من الصيادين في ا

بغداد اليوم- خاص

رأى المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، كاظم الفرطوسي، الاحد (12 نيسان 2020)، أن الولايات المتحدة الامريكية، غير معنية بالشخصيات التي تزور العراق او تقدم له المشورة العلمية او السياسية.

وقال الفرطوسي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

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