كورونا يضرب طبيبًا سوريًا في ميسان “السعودية”

2020/04/12 | 13:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ضرب فيروس كورونا أول حالة في محافظة ميسان جنوب الطائف في السعودية لطبيب سوري.قالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة ميسان جنوب الطائف سجلت لطبيب سوري يعمل بالمستشفى العام، حيث جرى تحويله إلى العزل الصحي، وهو في حالة مستقرة.والطبيب السوري المذكور يدعى أحمد رشيدات، وهو […]

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