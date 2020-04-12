صحة ديالى: لم نسجل اي اصابة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

2020/04/12 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، عن عدم تسجيل اصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، ان”صحة ديالى لم تسجل اي اصابة بفيروس كورنا لليوم الرابع على التوالي”، لافتا الى ان “اجمالي حالات الاشتباه التراكمي الذي وصلت نتائجها خلال الاسابيع الماضية تجاوز حاجز الـ200 وكانت جميعها […]

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