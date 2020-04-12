ألمانيا تسجل حالالت شفاء أكثر من عدد المصابين بكورونا

2020/04/12 | 13:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن معهد "روبرت كوخ" لعلم الفيروسات في برلين، أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، تجاوز ولأول مرة منذ انتشار الوباء، عدد المصابين.

وأضاف المعهد، التابع لوزارة الصحة الألمانية، في بيان له اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا هو 120479.



وحتى الآن تم شفاء 60200 مريض.



وتوفي نتيجة هذا المرض 2673 شخصا في مختلف أنحاء البلاد.



وبذلك يكون عدد المصابين 57606.

ونوه المعهد بأن بؤرة المرض ومركز انتشار الفيروس في ألمانيا، يبقى ولاية بافاريا، حيث وفقا للمعهد، تعرض للإصابة بالفيروس 32282 شخصا وتوفي 786.



وتأتي في المرتبة الثانية منطقة شمال الراين وستفاليا مع 24267 إصابة و 495 حالة وفاة، تليها منطقة بادن فورتمبيرغ مع 24078 إصابة و649 وفاة.

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