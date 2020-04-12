البصرة تخفف القيود على صيادي السمك بشروط

2020/04/12 | 13:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن رئيس خلية الازمة في محافظة البصرة، اسعد العيداني، اليوم الاحد، عن السماح للصيادين في قضاء الفاو بالصيد مع اتخاذ كافة الاحتياطات الصحية وعدم الاختلاط مع الصيادين الإيرانيين

وقال العيداني في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "استجابة لمناشدات الصيادين الذين طالبوا بممارسة عملهم بالصيد، تمت الموافقة على محضر اجتماع خلية الأزمة في قضاء الفاو الخاص بالسماح للصيادين بممارسة مهنتهم ابتداءً من اليوم الأحد".

وأضاف انه "سيتم تحديد مفرزة طبية لفحص الصيادين والعاملين في علوة بيع الاسماك مع مفرزة أمنية توضع من قبل شرطة قضاء الفاو لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

واشترط العيداني "عدم شراء الاسماك من الصيادين الإيرانيين أو الاختلاط معهم وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين ويمنع من مزاولة الصيد".

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