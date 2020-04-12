عمليات غرب نينوى تعثر على كدس للعتاد على حدود المحافظة مع صلاح الدين

2020/04/12 | 13:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن عثور قوة من قيادة عمليات غرب نينوى على كدس للعتاد ضمن قاطع المسؤولية على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، عثرت قوة من قيادة عمليات غرب نينوى على كدس للعتاد ضمن قاطع المسؤولية على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضافت انه "احتوى 35 علبة عتاد مقاومة للطائرات واربعة صواريخ قاذفة أشخاص و10 صواريخ قاذفة درع و5 حشوة صاروخ قاذفة ومنصة أطلاق صواريخ واسطوانتي أوكسجين وقنبرة هاون60 ملم واخرى 82 ملم، فضلاً عن 280 اطلاقة أحادية 12،7 ملم وبازوكة وصاروخ كاتيوشا وقاذفة 40 ملم وقذيفة محلية الصنع و75أطلاقة BKC وعجلة نوع بيك أب نيسان قمارة".

وأكدت انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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