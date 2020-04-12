إسرائيل: الاصابات بكورونا تقارب 11 ألفاً والوفيات تجاوزت الـ100

2020/04/12 | 13:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 11 ألفاً بعد تسجيل 135 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1388.

وبحسب البيانات الرسمية للوزارة التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 10 آلاف و878، بعد تسجيل 135 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1388.

وأضافت "كما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 103 حالات".

وأمر رئيس وزراء تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، بوقف جميع الرحلات إلى إسرائيل، نتيجة لعدم خضوع القادمين إلى البلاد للحجر الصحي.

وفرضت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، إغلاقا تاما، في عموم البلاد، لمنع احتفال اليهود بعيد الفصح، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وأصدرت أمرا يلزم المواطنين بوضع الكمامات أو الأقنعة الواقية لدى خروجهم من المنازل دون استثناء.

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