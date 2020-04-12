2020/04/12 | 13:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الولايات المتحدة جاهدة لفصل العراق عن محور المقاومة وإبعاد شبح وجود اي مقاومة لها هناك، استعدادا للسيطرة عليه وافتراس ما بقي منه بعد عقود من الح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحركات امريكية خبيثة لخلع سلاح العراق وافتراسه) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحركات امريكية خبيثة لخلع سلاح العراق وافتراسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).