2020/04/12 | 13:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جانب من حفل تخرج لقوات البيشمركة في إقليم كوردستان - صورة: فرانس برس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة تحذر من "فرصة ذهبية" لداعش بمناطق "الفراغ الأمني") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة تحذر من "فرصة ذهبية" لداعش بمناطق "الفراغ الأمني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).