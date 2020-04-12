ريال مدريد يغري توتنهام بنجميّه لضم كين

2020/04/12 | 13:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) أن نجم توتنهام هوتسبير، الإنجليزي هاري كين، هو الهدف الرئيسي لنادي ريال مدريد الإسباني في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الميرينغي يُخطط لإدراج لاعبيه، الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز، ضمن عرضه لضم كين، في محاولة لإقناع السبيرز بالتنازل عن مهاجمه.في حين أشارت موندو […]

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