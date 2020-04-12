ايلول المقبل..موعد تسويق لقاح لفيروس كورونا

2020/04/12 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت أستاذة علم اللقاحات البروفيسورة في جامعة أكسفورد البريطانية/ سارة غيلبرت/ أنها وفريقا من الباحثين ابتكروا لقاحا لفيروس كورونا يمكن أن يكون متاحا لعامة الناس بحلول ايلول المقبل.وقالت لصحيفة التايمز : إنها وفريقها ابتكروا بالفعل لقاحا محتملا، ومن المقرر أن تبدأ التجارب البشرية عليه خلال أسبوعين.واضافت غيلبرت إنها : واثقة […]

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