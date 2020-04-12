2020/04/12 | 13:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن اجتماع طارئ لـ قيادات شيعية مع "كوثراني" .. بعد تأكيدات وصوله الخضراء اليوم) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن اجتماع طارئ لـ قيادات شيعية مع "كوثراني" .. بعد تأكيدات وصوله الخضراء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).