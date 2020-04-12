بعد “استبشار” الياسري يوم أمس.. النجف لاتسجل أي إصابة جديدة بكورونا

2020/04/12 | 13:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 134 فحصاً هذا اليوم.وقالت الدائرة في بيان، تلقت “يس عراق” نسخة منه: “نعلن للاخوة المواطنين عن عدم تسجيل أي اصابة بفايروس كورونا لهذا اليوم، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء ( 134) […]

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