الحكومة العراقية تتبرع براتب شهر واحد لحساب التكافل الإجتماعي

2020/04/12 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حصلت "الاقتصاد نيوز" على وثيقة تشير الى تبرع رئيس مجلس الوزارء والوزراء ومن بدرجة وزير بكامل رواتبهم لمدة شهر واحد لحساب التكافل الاجتماعي.

وبينت الوثيقة التي تحمل توقيع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، أن الخطوة تأتي لتمويل الحساب الذي يهدف الى دعم شرائح المجتمع المتضررة من تفشي وباء كورونا.





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