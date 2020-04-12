تقرير: خطة الإتحاد الاسباني بشأن الليغا تنذر بإلغائه

2020/04/12 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي أن خطة الاتحاد الإسباني لإكمال الموسم، عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، تنذر بإلغاء الليجا هذا العام نظرا للشروط الصعبة الموضوعة من أجل استئناف المباريات.ووفقا لصحيفة سبورت الاسبانية، فإن الاتحاد أرسل بورتوكولًا للأندية بشأن استئناف الليجا يتضمن توصيات تم وضعها من قبل إخصائيين في المجال الطبي حول الكيفية التي يجب أن يعود […]

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