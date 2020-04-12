2020/04/12 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

ترأس رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة لبحث أسعار النفط.

وذكر بيان، أورده المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن "المجلس الوزاري للطاقة اجتماعا، اليوم الأحد ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحضور وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية، وعدد من وكلاء الوزارات والمستشارين".

واشار الى ان "الاجتماع بحث تطورات اسعار النفط العالمية ومشاركة الوفد العراقي في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك والآثار الاقتصادية لتراجع اسعار النفط في ظل جائحة كورونا، الى جانب دعم استقرار الطاقة الكهربائية في العراق ومجالات الانتاج والتوزيع وتوفير الوقود اللازم وبحث استعدادات وزارة الكهرباء لموسم الصيف المقبل، لافتا الى "اتخاذ عدد من الاجراءات والتوصيات بشأنها".

بغداد اليوم- خاص

رأى عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد حمة رشيد، السبت (11 نيسان)، أن اتفاق "اوبك+" بشأن خفض انتاج النفط لن يعيد أسعار النفط كما كانت سابقاً، فيما أشار إلى النتائج التي ستلقي بظلالها على العراق اقتصادياً.

وق

بغداد اليوم- متابعة

كشف نائب رئيس الـوزراء وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، السبت (11 نيسان 2020)، عـن أبـرز تفاصـيل الاتــفــاق الـــذي تــوصــل إلـيـه الاجتماع الطارئ لـ "أوبك+" دول منظمة "أوبـك" المنتجة للنفط والـدول المتحا

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مصرف الرافدين، الجمعة (10 نيسان 2020)، بياناً جديداً بشأن التقديم على سلفة الـ 25 مليون دينار، فيما دعا موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف للدخول الى المنصة الالكترونية والتقديم علىيها.

وقال المكتب الإعل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة لبحث أسعار النفط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة لبحث أسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).