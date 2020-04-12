شرطة بغداد تكشف مصير المحتجزين المخالفين لحظر التجوال وتحدد أماكن احتجازهم

2020/04/12 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف قائد شرطة بغداد، اللواء الركن ماجد الموسوي، الاحد (12 نيسان 2020)، مصير المحتجزين بسبب مخالفته...





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