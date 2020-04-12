العدل تنفي إصابة عدد من نزلاء سجن سوسة في السليمانية بكورونا

2020/04/12 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة العدل الانباء المتداولة بشأن إصابة عدد من نزلاء سجن “سوسة ” بمحافظة السليمانية بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان، ان وزير العدل فاروق شواني، أوعز لدائرة الإصلاح ومنذ اليوم الأول للأزمة، بتشكيل خلية لمواجهة الوباء من خلال الاستمرار بعمليات التعفير والتعقيم والتشميس، وتوزيع الكمامات و القفازات على جميع نزلاء الأقسام الإصلاحية والعاملين فيها، مبينة انها باشرت بإعداد قوائم النزلاء المشمولين بالعفو الخاص، لغرض إرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بغية استحصال موافقة رئاسة الجمهورية على إصدار المراسيم الخاصة بالعفو عنهم وإطلاق سراحهم، فيما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمهنية في نقل الاخبار، بالاعتماد على المصادر الرسمية.

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