العراق يتحرك للاعتماد على نفسه بتوفير الطاقة بدلا من ايران

2020/04/12 | 14:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد المجلس الوزاري للطاقة اجتماعا ، اليوم الأحد ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحضور وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية ، وعدد من وكلاء الوزارات والمستشارين .

وذكر بيان للحكومة ان الاجتماع بحث تطورات اسعار النفط العالمية ومشاركة الوفد العراقي في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك والآثار الاقتصادية لتراجع اسعار النفط في ظل جائحة كورونا ، الى جانب دعم استقرار الطاقة الكهربائية في العراق ومجالات الانتاج والتوزيع وتوفير الوقود اللازم وبحث استعدادات وزارة الكهرباء لموسم الصيف المقبل ، واتخذ عددا من الاجراءات والتوصيات بشأنها .

وقررت الولايات المتحدة تمديد في شهر شباط الماضي إعفاء العراق من العقوبات المتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما، حسبما أفاد مسؤول عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في عام 2018، وهددت بمعاقبة الدول المتعاملة مع طهران في هذا المجال، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة المتتالية، بدأت بـ45 يوما، ثم توسعت إلى تسعين و120 يوما.



ويعتمد العراق على الجارة إيران لتأمين نحو ثلث حاجته من الكهرباء.

وقال المسؤول العراقي -فضل عدم الكشف عن هويته- في حينها "التمديد هذه المرة سيكون لمدة 45 يوما وسيطبق ضمن شروط صارمة".

وتخوض بغداد وواشنطن حاليا محادثات حول ماهية هذه الشروط.

وغالبا ما تدعو الولايات المتحدة العراق إلى الابتعاد عن إيران، من خلال التعاون مع شركات أميركية لاستيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين القدرة على توصيل الطاقة للمنازل.

ووقع العراق مذكرة تفاهم مع مجموعة "جنرال إلكتريك" العام الماضي، بينما يجري محادثات مع شركات أخرى مختصة بالطاقة، إلا أنه لم يتم توقيع أي عقود حتى الآن.

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