البابا في رسالته لعيد الفصح: الرد على كورونا بعدوى الرجاء

2020/04/12 | 14:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتيكان- الزمان – (أ ف ب) – توجه البابا فرنسيس بأفكاره إلى “كل الذين تضرروا مباشرة جراء فيروس كورونا” المستجد، خاصا بالذكر “المرضى والموتى والعائلات”، في رسالته بمناسبة عيد الفصح الأحد.وفي عالم “يعاني تحت وطأة الوباء العالمي الذي يشكل محنة كبرى لعائلتنا البشرية الواسعة”، دعا البابا إلى الرد بـ”عدوى الرجاء”.فيما يعطي البابا فرنسيس […]

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