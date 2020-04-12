الاعلان عن أعداد الوفيات في أربع دول تتصدر الكارثة في أوروبا

2020/04/12 | 14:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 75 ألفاً في أوروبا ثمانون بالمئة منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأحد الساعة 09,45 ت غ.وبإجمالي 75 ألفا و11 وفاةً من بين 909 آلاف و673 إصابة، تكون أوروبا أكثر قارات العالم […]

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