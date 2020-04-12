الفتح لـ”العهد نيوز”: واشنطن تهيئ لمعركة في بغداد والباتريوت هو الدليل

2020/04/12 | 14:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، عن وجود معركة تهيئ لها واشنطن في العاصة بغداد.وقال الموسوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، بان “نصب منظومة الباتريوت في القواعد الامريكية بالعراق دليل على ان امريكا تهيئ لمعركة في بغداد”.واضاف الموسوي ان “موضوع تمركز الامريكان في بعض مدن العراق هو خرق للسيادة واخراجهم اصبح […]

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