إدلب: خرقٌ جديد للهدنة يهدد بانهيار اتفاق «بوتين _ إردوغان»

2020/04/12 | 14:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهدت مناطق التماس، في الشمال السوري، خرقاً متواصلاً لوقف إطلاق النار المبرم بين قوات #الجيش_السوري والميليشيات الداعمة لها من جهة، والفصائل المعارضة والإسلامية من جهة أخرى، ما يهدد بانهيار الاتفاق الذي عقدته #روسيا و #تركيا…

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