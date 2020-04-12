الزيادي: الأيام المقبلة ستحدد مواقف رؤساء الكتل من حكومة الكاظمي

2020/04/12 | 14:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، اليوم الأحد، أن المواقف الرسمية للكتل من حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستحددها الأيام القادمة.

وقال الزيادي في تصريح صحفي تابعته "الغد برس"، إن "مواقف الكتل السياسية لغاية الآن مازالت مؤيدة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وهذا يبعث رسالة اطمئنان".

وأضاف أن "المواقف الرسمية من رؤساء الكتل لم تحدد بشكل نهائي، وستظهر خلال الأيام المقبلة سواء بتمرير حكومة الكاظمي من عدمه".

وكلف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، يوم الخميس الماضي، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة.

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