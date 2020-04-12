المجلس الوزاري يبحث اسعار النفط واستقرار الطاقة الكهربائية

2020/04/12 | 14:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث المجلس الوزاري للطاقة، اليوم الاحد، اسعار النفط ودعم استقرار الطاقة الكهربائية خلال اجتماع اليوم.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي تقلت "الغد برس" نسخة منه، انه "عقد المجلس الوزاري للطاقة اجتماعا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وحضور وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية، وعددا من وكلاء الوزارات والمستشارين".

وأضاف انه "تم بحث الاجتماع تطورات اسعار النفط العالمية ومشاركة الوفد العراقي في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك والآثار الاقتصادية لتراجع اسعار النفط في ظل وباء كورونا".

واكد انه "تمت مناقشة دعم استقرار الطاقة الكهربائية في العراق ومجالات الانتاج والتوزيع وتوفير الوقود اللازم وبحث استعدادات وزارة الكهرباء لموسم الصيف المقبل، واتخذ عددا من الاجراءات والتوصيات بشأنها".

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