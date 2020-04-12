5 آثار مستقبلية لكورونا على عادات طعامنا

2020/04/12 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /من المعروف بأن تأثير فيروس كورونا قد غير نمط حياتنا بشكل كبير، ابتداء من البقاء في المنزل إلى التعامل مع إجراءات الإغلاق.ونمر جميعاً بمجموعة كبيرة من تغييرات نمط الحياة وخاصة في عادات تناول الطعام.فيما يلي 5 طرق سيغير بها فيروس كورونا المستجد عادات الطعام لدينا، بحسب ما نقل موقع “سويرلستر” […]

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