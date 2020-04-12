المجلس الوزاري للطاقة يبحث أسعار النفط ودعم استقرار الطاقة الكهربائية

2020/04/12 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث المجلس الوزاري للطاقة، اليوم الأحد، أسعار النفط ودعم استقرار الطاقة الكهربائية.

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