«أعطى نتائج ممتازة».. بروفيسور أميركي يُبشّر بعلاج لكورونا

2020/04/12 | 14:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خبر يختلف هذه المرّة عن معظم الأخبار المحبطة التي يتم تداولها حول وباء #كورونا المستجد، الذي اجتاح العالم، كشفَ البروفيسور اللبناني الأميركي “طلال النصولي” عن دواء لعلاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.وأعلن “النصولي” عن دراسة…

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